Nova direção da Ajuris quer destacar relevância da magistratura

A nova direção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) pretende mostrar para a sociedade a importância do Poder Judiciário. A gestão é liderada pelo desembargador Cláudio Martinewski, que assumiu o cargo de presidente da Ajuris em fevereiro para um mandato de dois anos, até 2024. Martinewski destaca que o Judiciário gaúcho passou por um processo de adequação de suas atividades em função da pandemia e isso também tornou o trabalho mais ágil.

Na pandemia, audiências por videoconferências foram empregadas e se tornaram importantes para dar prosseguimento das atividades do Poder Judiciário. "Muitas vezes, os advogados tinham que se deslocar de outras regiões do Interior para participarem de audiências", cita o vice-presidente administrativo da Ajuris, Cristiano Vihalba Flores. Os dirigentes observam que as atividades presenciais estão retomando ao seu ritmo, porém, muitas mudanças vieram para ficar, principalmente com a digitalização dos processos. Martinewski enaltece, ainda, a importância do Judiciário em 2022, em um ano de eleições e na garantia das leis.

Os dirigentes também observaram que o Poder Judiciário gaúcho teve de enfrentar e resolver questões difíceis em 2021, como, por exemplo, o ataque hacker, que prejudicou as atividades e o andamento dos processos. O presidente da Ajuris e seu vice-presidente administrativo visitaram o Jornal do Comércio nesta quarta-feira (23), quando foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.