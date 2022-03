STJ decide que honorários de sucumbência para advogados seguem novo CPC

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu, por maioria, os recursos especiais para fixação dos honorários de sucumbência em obediência aos critérios estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil (CPC), segundo o Artigo 85. A informação é da OAB-RS, que fez a interlocução junto ao STJ, por meio de despachos com os ministros e entrega de memorial.

A resolução ocorreu nessa quarta-feira (16), diz, em nota, a ordem gaúcha. Os honorários agora devem ser fixados de acordo com o valor da causa e não mais por equidade, como defendia a Fazenda Pública.

"A OAB-RS permaneceu atenta para que os honorários sucumbenciais continuem sendo arbitrados de forma justa. Afinal, essa foi uma das conquistas mais importantes dos últimos anos para a advocacia brasileira, e nasceu justamente da nossa OAB/RS. Não podemos nunca aceitar a flexibilização do critério objetivo previsto no artigo 85 do CPC”, destacou, na nota, Leonardo Lamachia, presidente da ordem gaúcha.

O recurso especial analisado foi o Recurso Especial (REsp) 1.644.077. No caso concreto, o advogado de um sócio solicita que o cálculo dos honorários seja baseado no valor da causa, que é cerca de R$ 2,5 milhões. Porém, a Fazenda Pública defende que os honorários sejam fixados por equidade.

O Conselho Federal da OAB foi aceito como amicus curiae para atuar no caso, bem como o Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg), a União, o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo (ANNEP).

A OAB também é autora da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 71, que busca evitar a fixação equitativa de honorários quando a causa tem valor exageradamente alto, uma vez que a norma só a promove quando o valor é muito baixo ou irrisório. A ação pleiteia que seja declarado constitucional o disposto no artigo 85, §§3º, 5º e 8º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015). A ADC está pendente de julgamento pelo STF.

Em Brasília, Claudio Lamachia, ex-presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, atual presidente da OAB Nacional, e Marcus Vinicius Furtado Coêlho, também ex-presidente da OAB Nacional, acompanharam a sessão do STJ.