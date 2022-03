DPE-RS define lista tríplice para Defensor Público-Geral nesta semana

Durante esta semana, entre esta segunda (14) e sexta-feira (18), está sendo realizada a eleição para formação da lista tríplice para o cargo de Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (DPGE). As defensoras e defensores públicos do Estado têm até as 18h de sexta para participarem da votação que ocorrerá de forma on-line. Os três candidatos mais votados irão compor a lista tríplice a ser encaminhada ao governador do Estado Eduardo Leite.

Concorrem ao pleito, para o biênio 2022-2024, o atual DPGE Antonio Flavio de Oliveira, e os defensores Alessandra Quines Cruz, Felipe Facin Lavarda e Silvia Pinheiro de Brum, candidatos do projeto Mais Defensoria.

Confira as propostas dos candidatos

Antonio Flavio de Oliveira

O defensor público Antonio Flavio de Oliveira busca a reeleição após exercer o cargo no último biênio. Suas propostas têm como base o diálogo, o planejamento e a inovação.

Diálogo: Entre suas principais ações estão dar continuidade ao diálogo permanente com os diferentes poderes, promover a interlocução com os movimentos sociais, visando propor fortalecer políticas públicas em favor das minorias e da inclusão, e a busca por aprovações de Projetos de Lei como a criação do Plano de Cargos e salários dos Servidores e de outros dois PL's que extinguem na totalidade os deslocamentos.

Planejamento: Oliveira quer dar continuidade ao processo de reestruturação e modernização das sedes da instituição, e buscará a criação e reordenação da carreira com a criação de cargos nas últimas classes e a implementação do Centro de Apoio Técnico Especializado que prestará assistência técnica e administrativa aos órgãos de execução em diversas áreas. Também buscará desenvolver o programa de saúde laboral.

Inovação: Suas principais propostas são o investimento na tecnologia de informação para ampliação e desenvolvimento de sistemas que promovam agilidade na prestação de serviços, a ampliação de postos de atendimento inicial da Diretoria de Tecnologia e Informação, visando maior agilidade nas demandas, e o aperfeiçoamento e desenvolvimento da gestão de intimações eletrônicas no Portal da DP.

Oliveira foi o defensor público-geral no biênio 2020-2022 (Foto: DIVULGAÇÃO/JC)

Projeto Mais Defensoria

O projeto é integrado pelas candidaturas dos defensores Alessandra Quines Cruz, Felipe Facin Lavarda e Silvia Pinheiro de Brum, com propostas alinhadas em quatro eixos.

Reposicionamento Político Institucional: Para o projeto, é fundamental apresentar, de forma clara, quais são os vetores de atuação da Defensoria Pública que estão definidos pela Constituição Federal. Com isso, propõem a criação de uma comissão de defesa de prerrogativas, a elaboração de um plano de atuação do defensor público e de um plano de auxílio à gestão da diretoria regional.

Reformulação estrutural: É proposta a definição de mandato para dirigentes de núcleos, a edição de atos normativos que delimitem o trabalho do defensor e a redistribuição de servidores para atender as necessidades atuais da Instituição.

Investimento em TI e inclusão digital: O projeto buscará o aperfeiçoamento do sistema "Alô Defensoria" e protagonizar a inclusão digital dos assistidos e assistidas, além do investimento massivo na tecnologia da informação e na busca de financiamentos externos.

Pauta remuneratória: Para os candidatos, a questão remuneratória deve ter atenção permanente. O intuito é seguir a luta contínua pela revisão do subsídio, visando a equivalência com as demais carreiras jurídicas, e buscar as regulamentações da gratificação de acervo e do prêmio de produtividade para defensores previsto em Lei.

Alessandra Quines Cruz, Silvia Pinheiro de Brum e Felipe Facin Lavarda (Foto: DIVULGAÇÃO/JC)