A luta atemporal das mulheres no Direito

De acordo com o ConJur, na última atualização, o número de advogadas era de 610.369 e de advogados era de 610.207. É a primeira vez na história que as mulheres representam a maioria. Essa marca histórica foi alcançada poucos meses depois da aprovação da proposta de paridade de gênero nas eleições da Ordem. A medida é de autoria da advogada e conselheira da OAB-GO Valentina Jungmann.

Valentina e tantas outras mulheres nos últimos anos tiveram os seus caminhos marcados porque lá atrás existiu Myrthes Gomes, um dos nomes mais relevantes da área, sendo considerada a primeira mulher advogada do Brasil. Em seu discurso de abertura dos trabalhos de defesa em 1899, disse: "[...] Tudo nos faltará: talento, eloquência e até erudição, mas nunca o sentimento de justiça; Por isso, é de esperar que a intervenção da mulher no foro seja benéfica e moralizadora, em vez de prejudicial como pensam os portadores de antigos preconceitos."

Myrthe nasceu em 1875, entrou no curso de Direito mesmo a desgosto de sua família e defendia a mulher em posições relevantes. Somente em 1906 conseguiu ingressar no quadro do Instituto dos Advogados do Brasil, conquistando o diploma de Bacharel em 1898. 50 anos mais tarde, temos a catarinense Thereza Grisólia Tang como a primeira magistrada do Brasil e 46 anos depois chegou Ellen Gracie como a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra do STF.

Aqui no Rio Grande do Sul temos Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada, fundadora do Instituto Brasileiro do Direito de Família (IBDFAM) e pioneira no quadro feminino de magistrados do estado, em que dedicou 7 décadas de sua vida.

A luta das mulheres no Direito é atemporal. E não é falta de competência o motivo dessas diferenças, mas sim uma exclusão social e histórica de uma figura, que por muito tempo foi limitada como a dona do lar. Contudo, os números, a história e as vozes estão aí para mostrar que a mulher pode estar onde quiser.

Advogada e sócia do Escritório Auro Ruschel Advogados Associados