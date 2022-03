Porto Alegre terá mediação na área tributária

Foi aprovado de forma inédita um projeto de lei (PL 033/2021), de autoria do Executivo, que institui a mediação tributária em Porto Alegre e cria Câmaras de Mediação e Conciliação Tributária vinculadas às estruturas da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

O objetivo é que a mediação tributária seja usada como meio de prevenção e resolução consensual de conflitos em matéria tributária administrativa e judicial, entre a administração municipal e o contribuinte. Entende-se por conflito de ordem tributária toda controvérsia ou disputa acerca da aplicação da legislação tributária.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, questões que ainda não se tem um entendimento claro sobre determinado ponto são as mais suscetíveis a discussões nas Câmaras de Mediação e Conciliação. "Há alguns casos que para nós não há muito o que discutir. Por exemplo, se eu busco não pagar mais o IPTU e vou atrás de uma mediação. Não há essa possibilidade, todos temos que pagar e nesse caso não abriríamos uma mediação. Porém, as questões que ainda não se tem um entendimento claro sobre aquela matéria, como por exemplo, se uma determinada atividade é tributada ou não é pelo ISS. Bom, aí poderíamos abrir uma discussão", explica.

Segundo o texto, a mediação será exercida por mediadores internos ou externos, caracterizados ou não pelo vínculo funcional com a administração pública. As câmaras funcionarão nas estruturas da SMF e da PGM, sendo a primeira responsável por atender demandas administrativas, ainda antes do ajuizamento, e a segunda designada para lidar com casos já judicializados. "São duas correntes. Uma câmara na Fazenda com objetivo de evitar novas discussões, buscando resolvê-las no âmbito administrativo, e outra na PGM, justamente para tratar questões que já estão judicializadas, onde queremos tentar chegar a um acordo para reduzir a quantidade de processos que estão sendo discutidos", destaca o secretário.

A procuradora-adjunta de Assuntos Fiscais da PGM, Cristiane da Costa Nery, lembra que a PGM já possui uma central de conciliação desde 2016, mas não havia entre suas atribuições a parte tributária. Para ela, a iniciativa do projeto aprovado vai em direção ao que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sugere na Recomendação nº 120/2021, que aconselha aos magistrados a adoção, sempre que possível, de métodos como conciliação e mediação nas demandas que envolvem direito tributário.

O projeto ainda determina que Porto Alegre deve adotar práticas que incentivem uma cultura de conciliação no âmbito tributário através da mediação tributária. Esta, por sua vez, deverá respeitar princípios específicos da mediação e tributação como a legalidade, a consensualidade, a voluntariedade e a isonomia entre as partes, a imparcialidade e a qualificação do mediador, o sigilo, a confiabilidade e a segurança jurídica.

Entre as justificativas do texto, está o fato de já ser adotado pela União, na seara fiscal, métodos autocompositivos como a mediação, o que apresentou uma redução no número de processos entre os anos de 2016 e 2020, além de um aumento na arrecadação de R$ 1,1 bilhões, em 2016, para R$ 10 bilhões, no período entre 2016 e 2020.

Outro ponto mencionado é o tempo médio estimado de tramitação de processos de execução fiscal. Atualmente, segundo dados do CNJ, esse tempo é de 8 anos e 1 mês. "Entendemos que o passivo tributário que se tem hoje, não só em Porto Alegre, mas no Brasil, demanda um outro espaço de atendimento ao contribuinte. A ideia é que a Câmara seja mais um espaço de consenso, mais um espaço para que o contribuinte possa submeter suas demandas", define Cristiane.

Em âmbito municipal, a dívida ativa de Porto Alegre em 2021 era de R$ 2,4 bilhões e a meta de arrecadação para 2022 é de cerca de R$ 300 milhões. De acordo com Fantinel, é esperado que a adoção desses métodos ajude a aumentar o valor de arrecadação, mas que ainda é difícil estimar valores. "Criamos esse processo para ter retorno tanto ao contribuinte, para não gerar passivos para ele, como para o município. A expectativa é que incremente".

A legislação aprovada tem como origem um projeto piloto desenvolvido pelo município de Porto Alegre em parceria com a Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF) e a Associação Brasileira dos Secretários de Finanças (Abrasf). A expectativa é que a capital gaúcha se torne um exemplo a ser seguido por outros municípios do Brasil, tendo em vista que é a primeira cidade brasileira a aprovar e implementar a mediação tributária.