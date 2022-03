Recuperação judicial para micro e pequenas empresas

As micro e pequenas empresas têm um modo diferenciado e mais simplificado ao seu soerguimento e quitação de débitos visando solver crise financeira, patrimonial, e outras barreiras que tornam a vida dos empresários um complicador.

É a Recuperação Judicial um modo favorável para as empresas em dívidas evitando-se assim penhoras, e bloqueios 'on line' em suas contas bancárias.

Essas empresas têm para si um procedimento mais simplificado para pagarem suas dívidas e manter suas atividades, a Lei complementar 123/06 permitiu resolução rápida no âmbito financeiro, fiscal e acesso aos mercados públicos.

A empresa busca o Poder Judiciário expondo as dificuldades financeiras e deferida sua recuperação judicial, seguirá o prazo para apresentação do plano especial, que nos termos do artigo 53 da Lei, regula a recuperação judicial, é de 60 dias visando o parcelamento dos créditos devidos em até 36 parcelas mensais, de acordo com o artigo 71, inciso II, da Lei.

O instituto da recuperação judicial tem objetivo de manter a atividade empresarial e os empregos ligados a ela. Os operadores do Direito precisam entender que a recuperação judicial é a ferramenta ideal para esse tipo de situação.

Tal método foi criado para simplificar a situação dessas empresas de pequeno porte, principalmente com o mercado brasileiro instável ante a pandemia do Covid-19 e a guerra na Ucrânia.

O plano simplifica a recuperação judicial para essas empresas através de um método de pagamento bem elaborado, mas se o juiz entender que não há viabilidade de recuperação da empresa, pode indeferir o plano e decretar a falência. Importante a contratação de profissionais na área jurídica e administrativa visando cumprimento do plano ao soerguimento da empresa, produzindo, pagando funcionários, fornecedores e reduzindo custos.

Advogado do DASA Advogados