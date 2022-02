Ufrgs abre inscrições para especialização em Direito do Estado

Realizada pela Faculdade de Direito da Ufrgs, a Especialização em Direito do Estado está com inscrições abertas até 25 de fevereiro. São oferecidas 60 vagas, sendo 54 delas para a comunidade em geral e seis para servidores da universidade.

O curso visa preparar advogados e servidores públicos a atuar e compreender o funcionamento da burocracia estatal, em perspectiva doutrinária e constitucional. Serão ministradas aulas com enfoque em Direito Constitucional, Teoria Geral do Estado, Direito Administrativo, Direito Tributário e Teoria Geral do Direito.

A seleção de candidatos será realizada através de análise de currículo. O investimento no curso é de R$ 700,00 (matrícula) mais 14 parcelas mensais fixas de R$ 700,00. Os resultados serão divulgados no dia 4 de março e as atividades se iniciam no dia 18. As aulas ocorrerão às sextas-feiras no período da tarde e da noite, das 14h às 17h35min e das 18h30min às 22h05min.