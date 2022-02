PL apreciado na CCJ busca ampliar proteção a vítimas de violência doméstica

Um projeto de lei (PL 4.194/19) que está sendo apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados quer ampliar a concessão de medidas cautelares de urgência para vítimas de violência doméstica e familiar através de mudanças no Código Penal (CP) e no Código de Processo Penal (CPP).

A modificação mais significativa que o PL traz é no Artigo 282 do CPP - que aborda as condições de aplicação de medidas cautelares. O texto acrescenta um novo parágrafo com a possibilidade da concessão, de imediato, de medidas cautelares nos casos de crime de violência doméstica e familiar. Sendo assim, o juiz teria a liberdade para atribuir as medidas cabíveis independentemente de audiência das partes ou manifestação de órgãos como o Ministério Público.

Para se ter ideia da alteração, segundo a legislação vigente um juiz não pode decretar uma prisão preventiva (uma medida cautelar) sem qualquer tipo de manifestação das partes, ou seja, ela só pode ser decretada no caso de requerimento dos lados envolvidos. O advogado e professor de Direito Penal, Leonardo Pantaleão, lembra que essa restrição foi imposta em 2019 através do Pacote Anticrime, a Lei 13.964/2019. "O que se pretende agora é excepcionalizar essa regra tornando possível a decretação de prisão preventiva de ofício para essas hipóteses de violência doméstica e familiar", explica.

O Artigo 313 do CPP, que traz as situações onde são admitidas a decretação da prisão preventiva, também é alvo de alterações do PL. Na atual legislação, a concessão da prisão preventiva, entre outras situações, é aceita "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência".

Agora, o PL amplia esse rol de vítimas para "qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido com o agente (agressor)". Para explicar essa alteração que, num primeiro momento, pode parecer mínima, Pantaleão traz o exemplo de uma relação homoafetiva masculina. Atualmente, o homem que pode vir a ser uma vítima não estaria protegido com a atual lei. "Você tem aí uma extensão para realmente alcançar todas as pessoas que estão de fato envolvidas nesse ambiente de intimidade dentro da relação familiar", destaca.

Esse foco na ampliação para que mais pessoas possam ser protegidas pelas medidas cautelares é destacado pelo próprio autor do PL, o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO). "Sem alterar a Lei Maria da Penha, essas modificações buscam assegurar que outras pessoas, também situadas no polo de vítimas em face de circunstâncias suscitadas por relações de intimidade, possam contar com a devida proteção legal", afirmou à Agência Senado.

O PL também dá nome a dois tipos de lesão corporal presentes no artigo 129 do Código Penal: No parágrafo 9º, a lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar e, no parágrafo 13, a lesão corporal resultante de violência contra a mulher. Essas lesões já estavam previstas no CP, o projeto apenas "batiza" os parágrafos.