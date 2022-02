Julgamento de subsídio retroativo a juízes do RS é adiado pelo CNJ

pedido de providências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) O julgamento de umque solicita a prévia autorização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o pagamento de valores retroativos a magistrados do Estado foi adiado pelo CNJ por conta de um pedido de vista. Os valores são referentes à diferença de subsídio apurada no período entre janeiro de 2005 e março de 2009.

O tema foi uma das pautas apreciadas pelo Conselho durante a 344ª sessão ordinária, que ocorreu na última terça-feira (8). Após as sustentações orais das partes envolvidas no processo, iniciou-se a votação entre os conselheiros do CNJ.

O pedido de vista foi realizado pelo conselheiro Marcio Luiz Coelho de Freitas, num momento em que a votação estava empatada em 1 a 1. Ainda não há uma previsão de retomada do julgamento.