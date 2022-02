Nova administração da Ajuris foca em promover melhores condições de trabalho a magistrados

O desembargador Cláudio Martinewski assumiu em fevereiro a presidência da Associação dos Juízes do RS (Ajuris) para o biênio 2022/2023. Ele é o 38º presidente da história de 77 anos da associação. Martinewski ingressou na magistratura como pretor em 1987 e, em 1990, assumiu como juiz. Foi juiz-corregedor no Tribunal de Justiça do RS (TJRS) e diretor do Foro da Capital. Em 2014, foi promovido a desembargador. Na Ajuris, foi vice-presidente de patrimônio e finanças e vice-presidente Administrativo. Em entrevista ao Jornal da Lei, o desembargador falou dos desafios e compromissos à frente da Ajuris e demais temas que envolvem a classe, como o processo de virtualização processual.

Jornal da Lei – Como é para o senhor assumir a presidência de uma das mais antigas associações de magistrados do Brasil?

Cláudio Martinewski – É uma grande honra, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Exatamente por esse fato, não só histórico, de 77 anos da Ajuris, mas por tudo que representa a associação em termos de inserção social, lutas associativas, debates públicos e, inclusive, na questão do judiciário ser um dos sustentáculos da democracia.

JL – Qual será a prioridade da Ajuris nesse início de gestão?

Martinewski – Desde o início temos questões que são de grande relevância e importância porque representam a própria finalidade pela qual foi criada a Ajuris. Não somente o ponto de convivência dos colegas, mas também toda uma estrutura de segurança, proteção e luta. No momento, o que parece nos exigir mais é a busca de condições de trabalho bem favorecidas, no sentido de que isso possa resultar numa boa prestação jurisdicional. Nós temos consenso de que o nosso poder é um poder profissional, um poder prestador de serviço que trata de temas de grande relevância, sob ponto de vista coletivo e individual. Queremos estar preparados e preparadas, enquanto magistrados, para atender com qualidade e qualificação todas as demandas. Essa é uma das nossas grandes preocupações e, para isso, precisamos das devidas condições de trabalho.

JL – Em seu discurso de posse, o senhor falou em “usar dessa voz para que a sociedade tenha cada vez mais uma melhor compreensão das condições e da força do trabalho dos magistrados”. De que forma a Ajuris pode caminhar em direção a essa compreensão?

Martinewski – O que vemos muitas vezes no debate público é uma crítica em relação a magistratura que se centra na questão remuneratória, desconhecendo toda a gama de restrição que existe em relação à atividade. O juiz, por exemplo, ao contrário de qualquer outra pessoa que labuta na iniciativa privada, não pode se filiar a qualquer partido político. São redações constitucionais que todos sabemos que existe, mas que não deixam de ser restrição. Se encontram restrições no próprio ingresso à carreira, quando um juiz é remetido a um mandado para uma cidade que pode não ser a sua cidade atual, mas que obrigatoriamente, por conta da profissão, precisa ir. Isso também acaba envolvendo sua família. Essa compreensão passa exatamente por isso. Na própria atividade há certa falta de compreensão em alguns pontos. O plantão jurisdicional é um deles. O juiz geralmente trabalha no expediente normal e depois disso continua em plantão. Hoje, no processo jurisdicional, diariamente, chegam pedidos de prisão preventiva, prisão em flagrante (...) e o juiz muitas vezes, durante a madrugada ou o dia que não está trabalhando, precisa despachar. Ele acaba ficando permanentemente em atividade, a depender do lugar que trabalha. São situações em que não há o verdadeiro conhecimento da atividade e das restrições e riscos que o magistrado acaba passando. Foi nesse sentido de compreensão que afirmei no discurso.

JL – O Judiciário gaúcho tem passado por uma virtualização processual. Como o senhor entende que a Ajuris pode ajudar nessas questões?

Martinewski – A Ajuris é propositiva. Como os associados são os próprios magistrados, que conhecem bem essa realidade, identificamos problemas e propomos soluções. Na administração passada coordenei um grupo de trabalho que fez um diagnóstico das condições em que atuam os magistrados. Dentre elas, tinha um eixo relacionado à informatização. Queremos que isso cresça, que se consolide no Estado. Atualmente, estamos com cerca de 60% do acervo digitalizado. Isso também representa uma sobrecarga porque o que acaba ocorrendo na virtualização é uma mudança na forma de trabalho. Hoje o advogado abre um processo do seu escritório e ele cai diretamente no gabinete do juiz. Antes, o processo físico demorava de uma a duas semanas para circular. Se por um lado a questão da informatização é boa e traz celeridade, por outro, exige uma reestruturação em relação à formação e à estrutura para o enfrentamento dessa realidade.

JL – Entre as atuais pautas relacionadas à magistratura, qual o senhor enxerga como mais importante?

Martinewski – A defesa e a valorização da magistratura, enquanto finalidade da associação, estão entre as nossas prioridades. Entre elas, eu elenco as condições de trabalho. Se o juiz tem condições adequadas e presta sua atividade jurisdicional de forma qualificada e célere, isso acaba tendo uma boa influência na sua vida pessoal. Dentre essas questões da valorização, logicamente também temos aquilo que envolve a remuneração. Qualquer empregado, seja ele da iniciativa privada ou pública, busca a sua valorização através de um ganho adequado às suas responsabilidades.

JL – Recentemente o RS aderiu ao Regime de recuperação Fiscal (RRF). Que impactos isso pode ter na magistratura gaúcha e o que a Ajuris vem fazendo a respeito?

Martinewski – Imediatamente quando se consolidou essa questão, acompanhamos esse tema de alta complexidade que envolve não só a questão jurídica, mas também econômica. Estamos muito atentos a isso e já formamos um grupo de trabalho para analisar exatamente como vamos nos posicionar em relação a esse tema, porque ele eventualmente pode acabar ferindo a questão das autonomias administrativa e financeira do Judiciário. Sabemos que isso está sendo conduzido pelo Tribunal. Podemos, eventualmente, ter repercussões nas condições de trabalho e na prestação jurisdicional por restrições que possam vir a ser impostas pelo RRF.