Justiça do Trabalho no RS retoma atividades presenciais na próxima quinta-feira

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) atendeu a um ofício encaminhado pela OAB/RS para o retorno do atendimento presencial ao público nas unidades judiciais. Com isso, a retomada está prevista para acontecer a partir da próxima quinta-feira (10), nas cidades em situação de “Alerta” para Covid-19 no Sistema 3As.

Ao longo dos últimos dias, a Ordem gaúcha realizou reuniões com a diretoria do Tribunal e enviou ofícios ao TRT4 buscando resolver a situação das 49 unidades judiciais que tiveram suas atividades suspensas. Foi solicitada a revisão da Portaria nº 3.857/2020 e a imediata abertura das unidades judiciais.

Atualmente as unidades judiciárias atendem apenas por telefone, e-mail e balcão virtual nos municípios com Alerta ou Ação, sendo o trabalho realizado remotamente por magistrados e servidores.

Conforme a Portaria Conjunta nº 318/2022, publicada pelo TRT4 na quinta-feira (3), o atendimento presencial, as perícias e os leilões só serão suspensos caso a cidade entre em situação de "Ação" no Sistema 3As. Essa mudança de critério levou em conta o avanço da vacinação e o atual estágio da pandemia no Estado – apesar do expressivo aumento de casos, isso não tem causado superlotação de hospitais ou comprometido o funcionamento do sistema público de saúde.

A retomada da realização de audiências presenciais ou mistas será determinada oportunamente pela presidência do Tribunal, com base nos dados técnicos da evolução da pandemia no Rio Grande do Sul.

Funcionamento

O horário de atendimento ao público na Justiça do Trabalho da 4ª Região será único a partir de 10 de fevereiro: das 10h às 12h e das 13h30min às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Esse horário será adotado nos atendimentos por balcão virtual, telefone, e-mail e presencial. Entre 12h e 13h30, o atendimento será prestado apenas por e-mail.

O atendimento presencial deverá ser agendado por e-mail ou telefone com a respectiva unidade, e apenas quando houver necessidade justificada. Os primeiros 45 minutos do turno da manhã serão destinados exclusivamente ao atendimento de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, ou enquadradas em grupo de risco.

Também será obrigatória a apresentação de comprovante de ciclo vacinal completo para entrar nos prédios do TRT4. Aqueles que não puderem comprovar a vacinação deverão apresentar teste PCR ou de antígeno negativo para a Covid-19, realizado nas últimas 72 horas. O procedimento vale para toda pessoa com idade a partir dos 12 anos, seja do público interno ou externo.