CNJ julga hoje subsídio retroativo a juízes do RS

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai julgar nesta terça-feira (8) um pedido de providências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que solicitou a prévia autorização do CNJ para o pagamento de valores retroativos aos magistrados do Estado que ingressaram na carreira até 2005, referentes à diferença de subsídio apurada no período de janeiro de 2005 a março de 2009. O assunto está entre as pautas que devem ser apreciadas pelo Conselho durante a 344ª sessão ordinária, que inicia a partir das 14h.

O tema também foi a principal pauta da primeira reunião entre a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), representada pelo novo presidente, o desembargador Cláudio Martinewski.

"Conversei com a nossa presidente (da AMB), Renata Gil, que participou de encontros com os conselheiros do CNJ Mário Maia e Mauro Martins. Houve uma abertura por parte deles para o recebimento das nossas manifestações, do nosso memorial, no sentido do convencimento com relação aos precedentes que existem sobre a matéria, já consolidados no âmbito do CNJ. Já há julgamentos anteriores e favoráveis ao pleito da AJURIS, em que Tribunais reconheceram o direito ao subsídio retroativo para os magistrados", destacou o presidente da Ajuris.

Segundo ele, o subsídio retroativo é uma pauta antiga da associação, já que o Rio Grande do Sul foi o último Estado a implantar o subsídio. "Houve uma demora de quatro anos para a implantação desse subsídio. Agora buscamos o direito dos magistrados por conta da defasagem de implantação. A AMB está nos ajudando com essa pauta, por meio da articulação junto a conselheiros do CNJ", ressaltou.

O Conselho Nacional de Justiça já entendeu ser devido o pagamento de diferenças resultantes da instituição do sistema de subsídios, conforme precedentes em Pedidos de Providências como o apresentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), de número 0009594-38.2018.2.00.0000.

Em âmbito nacional, a AMB também se reuniu na última semana com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux, para pedir que a Corte encaminhe com urgência ao Congresso um projeto de lei com previsão de recomposição da remuneração dos membros do Poder Judiciário. Segundo documento com as demandas da classe, as perdas inflacionárias da magistratura nos últimos anos chegam a 40%.