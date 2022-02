A relevância da proteção de dados no atual cenário nacional

No último dia 28 de janeiro foi celebrado globalmente o Dia Internacional da Proteção de Dados, sendo um importante momento para que organizações discutam, promovam campanhas e publicações de conscientização sobre o tema, considerando o aumento significativo do fluxo de dados.

No Brasil o assunto ganhou relevância com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/18 - LGPD), que trata exatamente sobre a proteção dos dados pessoais, bem como do fluxo deles dentro de empresas e órgãos públicos.

Recentemente o Congresso Nacional aprovou a Proposta de Emenda à Constituição 17 (PEC 17/2019), que inclui a proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais, refletindo a importância da proteção de dados para o cenário nacional.

Durante a semana de comemoração do Dia Internacional da Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) divulgou conteúdos educativos em suas redes buscando ampliar o entendimento de titulares de dados e de agentes de tratamento.

É válido lembrar que a ANPD não atua apenas com fins orientativos. Seu papel também é fiscalizar o tratamento e atuar diante de possíveis reclamações de titulares e incidentes com dados pessoais, como o ocorrido recentemente no Banco Central com o vazamento de 160 mil chaves PIX.

Hoje os dados são tidos como um dos ativos mais valiosos na sociedade atual, portanto, é importante que sua empresa esteja adequada à LGPD, garantindo o melhor tratamento aos dados pessoais que estão sob responsabilidade dessa, o que certamente evitará ou minimizará os riscos de sanções aplicadas pela ANPD.

Enquanto titular de dados pessoais é importante que você tome precauções, pois seus dados pessoais refletem informações sobre a sua pessoa, sendo que o compartilhamento indiscriminado destes pode lhe causar, desde pequenos contratempos até problemas graves em relação a privacidade.





