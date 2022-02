Cláudio Martinewski toma posse como novo presidente da Ajuris

O desembargador Cláudio Martinewski assumiu nesta terça-feira (01) a presidência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) para o biênio 2022-2023. Martinewski fora eleito no dia 8 de dezembro, para substituir o magistrado Orlando Faccini Neto, que deixa o cargo após dois anos de gestão. A cerimônia de posse foi realizada no auditório Mondercil Paulo de Moraes, localizado na sede principal do Ministério Público do RS.

“É com muita alegria que vivo esse dia ao assumir como 38º presidente da Ajuris, uma das mais antigas entidades de classe do Brasil, que ao longo de sua história contribui para o engrandecimento da magistratura nacional e para o aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça. Vamos usar dessa voz para que a sociedade tenha uma melhor compreensão das condições e da força do trabalho diário de juízes e juízas, com o objetivo de imprimir qualidade e celeridade nos julgamentos. Vamos proclamar para que cada vez mais encontre eco na sociedade o que pulsa na alma de cada magistrado do Rio Grande do Sul, o desejo de bem servir às suas comunidades e à sociedade rio-grandense”, afirmou Martinewski em seu discurso de posse.

“As despedidas representam sempre o encerramento de um ciclo. Procurei nesse período dar o que tinha de melhor, com meus limites e características, e estar saindo com o espírito leve demonstra que conseguimos algum sucesso. Por fim, quero deixar minha confiança sincera de que a próxima gestão será ainda melhor do que esta que se encerra”, destacou Orlando Faccini Neto em sua fala de despedida como presidente da instituição.

Na solenidade, também foram empossados os novos membros da diretoria executiva: o Vice-Presidente Administrativo, Cristiano Vilhalba Flores, o Vice-Presidente de Patrimônio e Finanças, Thiago Dias da Cunha, o Vice-Presidente Cultural, Daniel Neves Pereira, a Vice-Presidente Social, Amita Leão Barcellos Milleto, a Vice-Presidente de Aposentados, Helena Ruppenthal Cunha, a Diretora da Escola da Magistratura, Patrícia Laydner, e a Vice-Diretora, Clarissa Costa de Lima. Também tomaram posse o Diretor do Departamento de Assistência à Saúde (DAS), José Eugênio Tedesco, e os subdiretores Paulo Augusto Monte Lopes, Marcelo Mairon Rodrigues e Flávio Mendes Rabello, além de quinze membros do Conselho Deliberativo e três do Conselho Fiscal.