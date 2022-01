O dilema tributário do país que não é para principiantes

A virada de ano sempre é acompanhada com muita preocupação pelos contribuintes. Tradicionalmente, é nesse período que surgem alterações tributárias que impactam nos negócios e podem ser decisivas para empresas e consumidores, trazendo insegurança e dificuldades de planejamento, como se já não fosse difícil empreender no Brasil. E nesse ano não foi diferente.

Lá no início do ano de 2021, o STF decidiu que a cobrança do Difal ICMS, nas operações envolvendo mercadoria destinada a consumidor final de outro estado, sem previsão em lei complementar federal, era inconstitucional, mas modulou os efeitos da decisão para permitir que os estados mantivessem a cobrança até o final de 2021, evitando prejuízos ao caixa. Nesse período deveria ser editada a legislação complementar, para a cobrança valer em 2022.

Mas a Lei Complementar 190/22, que regulou a matéria, foi sancionada pela Presidência apenas em 5 de janeiro último, gerando questionamentos quanto a sua validade para 2022. Basicamente, haveria afronta aos Princípios Constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, os quais estabelecem, respectivamente, que não podem ser cobrados tributos no mesmo ano/exercício e antes do decurso de 90 dias da publicação da lei que os institui ou aumentou.

O cenário é caótico e podem surgir problemas na logística das empresas, especialmente nas fronteiras dos estados, onde pode ser exigido o tributo, gerando atrasos no fornecimento e multas. Portanto, é necessário definir uma estratégia jurídica para se evitar a cobrança em 2022 ou, para os mais conservadores, evitando a cobrança pelo menos nos estados que não publicaram lei estadual no ano de 2021.

Nesse aspecto, cada setor e empresário deve avaliar os riscos, traçando estratégia menos ou mais arrojada, observando a concorrência na variação dos preços, decidindo se repassa o tributo ao consumidor ou não, bem como sobre recolhimento judicial do Difal enquanto discutida sua legalidade.

O fato é que essa alteração legislativa agitou o mercado, já que a supressão do Difal pode implicar em redução que varia entre 5 e 11% do preço final da mercadoria vendida para consumidor final de outro estado.

Nas vendas internas, leia-se, no estado onde sediada a empresa, não há essa redução, pagando-se alíquota interna. Claro, pensando aqui no meu Rio Grande do Sul, se abrirmos uma filial em Passo de Torres podemos vender para nosso Estado sem pagar o Difal e voltarmos a ser competitivos.

Dizem por aí que o advogado vive do caos. Mas, sinceramente, não creio que isso seja verdade ou que precise ser assim. O empresário, o consumidor e a sociedade como um todo não merece isso. O advogado também não. Mais uma vez vale a expressão que é nome de um livro e caiu no domínio público: "o Brasil não é para principiantes".

Advogado especialista em Direito Tributário e sócio do escritório Borba, Valentini e Konzen Advogados