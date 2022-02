Como um departamento tributário caótico compromete o avanço das empresas?

O sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos do mundo, e a falta de praticidade e transparência de sua estrutura não apenas dificulta a vida das empresas, mas também demanda delas muitas horas de trabalho e investimentos.

De acordo com um estudo realizado pelo IBGE, em conjunto com a Associação Comercial de São Paulo, em 2019, aproximadamente 95% das organizações empresariais pagavam impostos de forma indevida, de um total, na época, de 7 milhões de CNPJs.

Além disso, segundo uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e CNDL, 96% dos empresários brasileiros acreditam que a carga tributária onerosa e a complexidade do sistema de arrecadação representam os principais obstáculos para o desenvolvimento do país.

Se considerarmos que poucas mudanças estruturais, no sentido de simplificar e reduzir a carga tributária do país, aconteceram desde então, há de se imaginar que o problema ainda persiste. Portanto, em um cenário conturbado como o apresentado - em que ainda se espera uma reforma tributária profunda no país -, cabe às empresas se organizarem adequadamente, de forma que estejam em conformidade com o que pede o Fisco. Mas como fazer isso?

Com a grande quantidade de tributos existentes e toda a documentação envolvida, é natural que empreendedores se confundam no momento de arrecadá-los, o que pode acarretar multas e outros problemas com os órgãos de fiscalização. Assim, em primeiro lugar, é necessário que as companhias entendam a importância de que se estabeleçam processos relacionados à arrecadação tributária de modo estruturado e organizado, tratando isso como um pilar estratégico da empresa em termos de transparência organizacional.

Logo, criar políticas de Compliance Fiscal também possui um grande valor para as organizações, de maneira que os times e profissionais envolvidos exerçam suas atividades em conformidade com as responsabilidades tributárias da companhia, facilitando, de forma coletiva, o trabalho das equipes contábil, financeira e de advogados tributaristas.

Ter o apoio de profissionais com experiência na área tributária pode ser de grande valor, principalmente no que se refere à análise e auditoria sobre o comportamento fiscal da companhia, cálculos tributários a serem realizados, pagamento de impostos devidos, emissão de notas fiscais, preenchimento de obrigações acessórias e escrituração.

Com esse apoio especializado, temos a certificação de que as informações passadas aos órgãos fiscalizadores estão corretas e os pagamentos dos tributos estão em conformidade com o que se pede, ou se são passíveis de revisão para que se possa recuperar recolhimentos indevidos.

Especialista em Direito Médico e Tributário no FNCA Advogados