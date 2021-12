Desembargadora gaúcha toma posse no conselho do CNJ

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) empossou nesta terça-feira (28) dois novos conselheiros para compor o órgão. Entre os nomeados está a desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), sediado em Porto Alegre. O juiz federal Márcio Luiz Coelho de Freitas também foi empossado. Ambos cumprirão mandato de dois anos.

A conselheira Salise Monteiro Sanchotene é formada em ciências jurídicas pela PUC-RS e tem título de doutorado em direito público e filosofia jurídica pela Universidad Autónoma de Madrid. Salise também tem especialização em direito penal pela Universidade de Brasília (UnB). Nascida em Itaqui (RS), tomou posse como desembargadora do TRF4 em 2016.

O conselheiro Marcio Luiz Freitas é juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), sediado em Brasília, e atua na 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Freitas também trabalhou como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O CNJ é composto por 15 conselheiros. São nove magistrados, dois membros do Ministério Público, dois advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e dois indicados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.