Posto da PGM tem atendimento virtual durante recesso do Judiciário e novos horários em 2022

O Posto de Arrecadação Fiscal (PAF) da Procuradoria-Geral do Município, que funciona no Foro Central de Porto Alegre, está atendendo, a partir desta segunda-feira (20), exclusivamente pelos canais virtuais até o dia 6 de janeiro de 2022 em função do recesso do Judiciário.

A partir do dia 7 de janeiro, uma sexta-feira, volta a ser disponibilizado o atendimento presencial, das 12h às 19h, mesmo horário de atendimento do Foro, conforme determinação da presidência do Tribunal de Justiça, anunciada na última semana. Além disso, os atendimentos seguirão através dos canais virtuais.

As formas de atendimento do Posto de Arrecadação Fiscal