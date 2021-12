M.Stortti Advocacia promove palestra sobre consequências do 5G nos negócios

Nesta terça-feira (7), a partir das 18h, acontece a palestra "De que forma o 5G mudará a realidade dos negócios no Brasil?". O palestrante será o empresário e investidor uruguaio Felipe Caballero. O evento é realizado pela M.Stortti Advocacia e Negócios Digitais.

O encontro ocorre de forma on-line, via Zoom, e as inscrições são gratuitas. Os interessados podem se inscrever no e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 98137-3812.

O palestrante Felipe Caballero é vice-presidente de Engenharia e Construção e co-fundador da Ascenty Datacenters e Telecomunicações, maior grupo de Datacenter do Brasil e da América Latina. Além disso, é responsável pela área de projetos e construção de 27 unidades de Datacenters no Brasil, Chile e México, com uma base instalada de mais de 293 mil m² de área e 437 megawatts de potência para computação em nuvem.