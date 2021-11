Eleições da OAB/RS acontecem nesta segunda-feira (22) em todo o Estado

A OAB do Rio Grande do Sul realiza nesta segunda-feira (22), das 8h às 18h, as eleições das diretorias e conselhos da Seccional e das subseções. O pleito, em formato on-line, preencherá cargos do conselho seccional e sua diretoria, conselheiros federais, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/RS) e diretorias das 106 subseções ou conselhos subseccionais para o triênio 2022-2024.