Por que (não) enfraquecer a Defensoria Pública na pior crise do País

O Brasil vive, de maneira inequívoca, um dos piores momentos de sua história. Amargamos o luto por centenas de milhares de mortes decorrentes da pandemia do coronavírus, o desalento de milhões de desempregados e o aumento brutal da desigualdade, que trouxeram problemas sociais julgados superados. Essa conjuntura nefasta exige o fortalecimento da rede de proteção social do Estado, a qual conta com a Defensoria Pública como Instituição essencial para a realização do acesso à justiça e a promoção da igualdade.

Entretanto, a despeito dos tormentos sociais que vivemos e da urgência de apostarmos no fortalecimento do Estado Democrático e Social de Direito, a Procuradoria-Geral da República, através da ADI nº 6.865, pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade do poder de requisição atribuído aos defensores públicos. A prerrogativa de requisição, prevista em diversas leis estaduais, estabelece que a autoridade pública ou seus agentes devem atender o pleito do agente da Defensoria Pública, para os fins de fornecer exames, certidões, perícias, vistorias e providências necessárias ao exercício das atribuições, quando lhe forem requisitados.

A prerrogativa legal não se configura num privilégio concedido aos defensores, mas sim numa garantia legal essencial à população pobre e marginalizada brasileira, que precisa contar com uma Instituição forte para a concretização de seus direitos fundamentais básicos, como saúde, alimentação e moradia.

Desse modo, a superação de nossa tragédia social atual perpassa necessariamente o fortalecimento da Defensoria Pública, cujas prerrogativas, como o poder de requisição, são instrumentos utilizados única e exclusivamente para a viabilização de uma sociedade mais humana, em que todos e todas possam deter sua parcela de dignidade.

Presidente da ADPERGS e Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul