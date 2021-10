PGE e Imama promovem palestra sobre câncer de mama

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) promove nesta quinta-feira (21), a partir das 16h, a palestra "Conscientização e Cuidados com a Saúde das Mamas", em alusão ao Outubro Rosa e buscando estimular a prevenção do câncer de mama. A palestrante será Beatriz Moserr, voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama). O evento será transmitido ao vivo pelo canal da PGE no Youtube.