Um novo perfil para o Direito Bancário

A transformação digital, acelerada pela pandemia, provocou mudanças em todos os setores da sociedade. Na área do Direito Bancário, essa evolução tecnológica desenhou impactos profundos, que fazem com que escritórios e advogados revisitem, também, a sua forma de atuação. Ao mesmo tempo em que a inovação estimula um ambiente de negócios mais competitivo e eficiente, a atenção à atividade regulatória é cada vez mais uma exigência amplamente fiscalizada nas relações de mercado.

Novos serviços se multiplicam em plataformas digitais. O crescimento do número de players, como as fintechs, é outro ponto a ser observado, na medida em que isso modifica a relação das pessoas com as instituições financeiras tradicionais. Tanto, que o próprio Banco Central tem fomentado mudanças, a exemplo do open banking e do Pix. A inovação é sempre disruptiva, e nessa relação é bom que o Direito seja um aliado propositivo. Os limites legais são rígidos e devem guiar melhorias sólidas e próximas dos anseios do cidadão.

No mercado financeiro, o esforço para manter a estabilidade é benéfico para a sociedade como um todo. Assegura valores como credibilidade e confiança, que de um modo geral estão associados a medidas administrativas e ao desenvolvimento econômico do país. Por estar ancorado em valores como segurança e previsibilidade, há um tensionamento permanente e natural em relação à tecnologia e às consequentes modificações que ela ocasiona.

As soluções jurídicas também precisam evoluir junto com a inovação. Hoje, as respostas aos conflitos apresentados neste novo cenário devem ser mais ágeis e precisas, sempre mantendo a segurança da informação característica do setor financeiro. É estratégico que os profissionais do Direito estejam atualizados, com foco em mitigar riscos e preservar a imagem e a reputação de bancos, empresas, lideranças e clientes. O Direito Bancário ganha um novo perfil, alinhado com as demandas do futuro.

Advogada especialista em Direito Bancário e Imobiliário, sócia do escritório Velloso Advogados & Associados