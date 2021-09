Jeferson Tenório participa de palestra sobre racismo estrutural da Apergs

O Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Procuradores do Estado do RS (Apergs) promove nesta sexta-feira (24), às 19h, uma discussão on-line importante para toda a sociedade. O escritor Jeferson Tenório vai ministrar a palestra "Racismo estrutural: você sabe reconhecer e combater?". O evento será aberto para participação do público e terá transmissão ao vivo pelo YouTube Apergs TV.

Consagrado como uma das grandes vozes da literatura brasileira contemporânea, Tenório é autor dos livros O Beijo na Parede (eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores), Estela sem Deus e O Avesso da Pele. Nascido no Rio de Janeiro e radicado em Porto Alegre, é doutorando em teoria literária pela Pucrs. Teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e o espanhol.

A coordenadora do Departamento de Direitos Humanos da Apergs destaca a importância da iniciativa: “É urgente reconhecer que estamos diante de um problema estrutural. Isso é seguramente o primeiro passo para combatermos a violência que é o racismo, e que nos desafia a todos, indistintamente”, diz a Procuradora do Estado do RS Flávia Reis, ao citar o professor Silvio de Almeida, para quem o silêncio nos torna ética e politicamente responsáveis pela manutenção do racismo.

“Convidamos a todos a participarem deste necessário momento de reflexão, sobre uma temática que diz respeito a todos e a cada um de nós”, reforça o presidente da Apergs, Carlos Henrique Kaipper.

Serviço

O quê: palestra Racismo estrutural: você sabe reconhecer e combater?

Quando: 24 de setembro (sexta-feira), às 19h

Onde: transmissão ao vivo pelo YouTube Apergs TV