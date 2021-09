Cartórios gaúchos lançam plataforma de streaming para capacitar colaboradores

Nesta quinta-feira (2), a partir das 19h, será lançada a Cartórioflix, plataforma que funciona como um sistema de assinatura, que disponibiliza imediatamente 140 horas de treinamento que ficarão à disposição aos funcionários e aos interessados em trabalhar em cartórios gaúchos. A plataforma já tem uma programação de novos cursos para o segundo semestre deste ano.

A Cartórioflix é uma iniciativa da Fundação Escola Notarial e Registral do RS (Fundação Enore) e conta com o apoio da Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul (Anoreg/RS), Colégio Notarial do Brasil - Seção RS (CNB/RS), e Colégio Registral do RS.

O projeto vai funcionar como uma plataforma de assinatura de cursos para treinamentos que visam a manutenção da gestão do conhecimento dos cartórios, bem como a melhoria contínua da prestação de serviços. Ao oferecer um programa de educação continuada aos funcionários e novos funcionários de cartórios, busca-se a elevação de resultados, como tempo de espera, eficiência do atendimento e comunicação eficaz para explicar ao público sobre os processos que envolvem os atos.

“Com a Cartórioflix temos o mais completo programa de educação continuada para profissionais de cartórios, pois reunimos, não apenas conhecimento técnico, mas treinamentos que desenvolvem habilidades e atitudes de líderes e funcionários”, explica a CEO e idealizadora da iniciativa, Sabrina Gomes Regra.