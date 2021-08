TJRS está entre os tribunais mais transparentes em ranking do CNJ

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) foi premiado na 2ª Reunião Preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento, liderado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, premiou os tribunais pela performance no Ranking Transparência.

O TJRS alcançou posição de destaque no segmento em que atua, com pontuação de 94,2%, ficando em 1º lugar entre os Tribunais de Justiça de Grande Porte e em 8º no segmento Justiça Estadual, empatado com TJMT e TJPE. O percentual é o melhor resultado obtido pelo TJRS desde a primeira edição do Ranking Transparência em 2018.

O ranking é realizado anualmente e busca valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacam no fornecimento de informação de forma clara e organizada. Os itens sob avaliação estão distribuídos em nove temas compostos por 83 perguntas, como por exemplo, se os órgãos publicam: os objetivos estratégicos, metas e indicadores; os levantamentos estatísticos sobre a atuação do órgão; o calendário das sessões colegiadas; a ata das sessões dos órgãos colegiados; o campo denominado ‘Serviço de Informações ao Cidadão’ na página inicial; informações sobre licitações e contratos, entre outros.

A Coordenadora de Imprensa do TJ-RS, Adriana Arend, destaca que esse é o resultado da política de comunicação instituída pelo Tribunal gaúcho. "Esse reconhecimento é fruto da excelência do trabalho desenvolvido pelos profissionais do TJ, que primam pela exatidão das informações prestadas.”