Justiça gaúcha lança hotsite sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

A partir dessa semana, é possível consultar todas as informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e sua aplicação no âmbito judicial no Estado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) lançou, nesta sexta-feira (13), o hotsite https://www.tjrs.jus.br/novo/lgpd/ . A legislação estabelece regras de coleta e tratamento de informações de pessoas, empresas e instituições públicas, os direitos de titulares de dados, as responsabilidades de quem processa esses registros, as estruturas e formas de fiscalização e eventuais reparos em caso de abusos na prática.

“Disponibilizamos um formulário online para que cidadão possa solicitar esclarecimentos, informações e retificação dos seus dados’, explica o encarregado de dados do Judiciário gaúcho, Desembargador Luciano André Losekann, ao destacar que os sistemas de informáticas e de segurança do TJRS garantem a confidencialidade dos processos que tramitam em segredo de Justiça, cujos dados que não são compartilhados.

Entre as orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que publicou a Recomendação n. 73/2020 destinada a órgãos do Poder Judiciário à LGPD, os planos de ação precisam contemplar questões como organização e comunicação, direitos do titular, gestão de consentimento, retenção de dados e cópia de segurança, contratos e plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais.

Os usuários também deverão ser orientados sobre a nova lei, sobre os requisitos para o tratamento de dados, as obrigações dos controladores e também sobre os direitos dos titulares dos dados. Os registros relativos ao tratamento de dados pessoais dos usuários, de acordo com o CNJ, necessitam “ser públicos e informar sobre a finalidade do tratamento, base legal, descrição dos titulares, categorias de dados e de destinatários, transferência internacional, prazo de conservação, medidas de segurança adotadas e a política de segurança da informação”.

LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras e penalidades relacionadas ao tratamento dos dados pessoais e está em vigor no Brasil desde agosto do ano passado. No dia 1º de agosto, entrou em vigor o capítulo da legislação que trata da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados nos aspectos referentes à fiscalização e aplicação de penalidades em relação às empresas e instituições públicas e privadas que estejam em desacordo com determinações legais de proteção e tratamento adequado de dados pessoais.

As punições vão desde advertência até multa diária que pode chegar a R$50 milhões. Entre as infrações com penas previstas estão se negar a informar como os dados serão utilizados, impedir a pessoa de acessar os seus dados armazenados ou não comunicar incidentes de vazamento de informações.

Para o presidente da Comissão da LGPD do TJRS, desembargador Ney Wiedemann Neto, todos devem ficar ligados às novas regras. “É muito importante que as organizações públicas e privadas estejam atentas e adotem todas as medidas necessárias para estar em conformidade quanto a esta obrigação legal”, destaca o magistrado.