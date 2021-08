Processos eletrônicos avançam na Justiça gaúcha

A tramitação de processos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) ficará cada vez mais ágil, mesmo com o aumento no número de documentos que ingressam na Justiça gaúcha. Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (13), o presidente do TJRS, dsembargador Voltaire de Lima Moraes, o número de processos eletrônicos no Judiciário estadual aumentou 129% desde o começo da atual administração, em fevereiro de 2020, passando de 915.705 para 2.093.000.

No entanto, embora o volume seja expressivo, a digitação dos processos – todos os novos processos ingressam já são via eletrônica pelo software eproc, um sistema próprio do TJRS - reduzem em até metade seu tempo de tramitação até o resultado. Em alguns casos, ações que levariam até dois anos para serem julgadas já tiveram a sentença apresentada em apenas três meses.

Os avanços na área tecnológica, que levaram o TJRS a ocupar o primeiro lugar no ranking entre todos os tribunais do País, permitirão ao Judiciário gaúcho incluir no sistema 1,5 milhão de processos nos próximos meses. “ Isso aumentará ainda mais a tramitação eletrônica”, comemora o presidente, ao informar todas s matérias são cobertas por sistemas informatizados, e o processos físicos do 1° Grau que sobem para o 2º Grau são digitalizados.

O investimento para a modernização, somente em 2021, totaliza cerca de R$ 130 milhões na área de informática, o que inclui as áreas de software, hardware e serviços. Outra medida além da licitação de um novo fornecedor de hardware para o banco de dados.

O presidente do Conselho de Comunicação Social, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, disse que, atualmente, cerca de 5 mil processos por dia passam pelo estágio do pré-cadastro. “Estes fatores contribuem para o avanço eficiente do processo eletrônico no Judiciário do Rio Grande do Sul”, afirmou o magistrado, ao informar a prioridade é virtualizar 100% dos processos, inclusive por meio da digitalização.