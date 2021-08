Relevância da mediação e da arbitragem para a previdência privada

A chamada reforma da previdência, introduzida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao determinar a obrigatoriedade de que planos de benefícios dessa natureza sejam ofertados pelos entes federativos aos seus servidores ampliou a população que deverá ser atendida pela previdência privada.

A esse fato soma-se os PL's em andamento para alteração das Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 2001, que visam trazer algumas flexibilidades para o segmento de previdência privada, especialmente para os planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.

O interesse que parece haver se renovado na população pela poupança e, também, pelo bem-estar na velhice. Esse cenário, valendo acrescentar, ainda, as limitações de financiamento do regime geral de previdência social, restringindo, portanto, a atuação do Estado para proporcionar o bem-estar social, mostra que se está diante de um momento ímpar para o crescimento da previdência privada brasileira. Nesse ambiente positivo, cabe sopesar alguns outros aspectos que a previdência privada enfrenta, como o da extrema judicialização, só vista no Brasil.

Não há interesse, seja por parte dos empresários em conviver com os riscos do passivo judicial. O progresso da previdência privada deve passar pela busca de meios alternativos e adequados à solução de conflitos, mostrando-se a mediação e a arbitragem talhadas sob medida para essa finalidade.

Os conflitos na previdência privada exigem para a sua efetiva composição que aqueles que são chamados a solucioná-los tenham conhecimento especializado e profundo da matéria, constituindo-se essa especialização no ponto primordial da eficiência dos mecanismos da mediação e da arbitragem. O caminho para o fortalecimento da previdência privada brasileira está aberto, é hora de investir, por todos os flancos, no seu aprimoramento e caminhar rumo a universalidade da cobertura e do atendimento da previdência.

Coordenadoras do Núcleo de Previdência Complementar da CAMES