Crise empresarial e a tendência de desjudicialização

Em meio a uma histórica crise econômica, esperava-se que mais empresas buscassem instrumentos judiciais para lidar com dívidas e credores. Mas, o que se viu foi o oposto: os pedidos de Recuperação Judicial caíram mais de 30% entre janeiro e maio deste ano no Estado, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Serasa Experian, foram 45 casos nos primeiros cinco meses de 2020 contra 30 em 2021.

O próprio cenário da pandemia ajuda a explicar essa tendência de desjudicialização: as mudanças na Lei de Recuperação de Empresas incentivaram a negociação de conflito em acordos entre devedor e seus credores, sem intermediários. Isso diminui custos e evita ações que levariam anos no Poder Judiciário, já abarrotado. Pesquisa encomendada pela Biolchi Empresarial ao Instituto Index mostra que a Recuperação Extrajudicial instrumento disponível há 16 anos, mas pouco conhecido - passou a ser o foco de muitas companhias.

Realizado em maio, o levantamento aponta que 37,5% das empresas consultadas pretendem recorrer a essa ferramenta. A mesma pergunta havia sido feita em abril de 2020 - quando apenas 6,4% tinham essa intenção. Já a Recuperação Judicial tornou-se uma possibilidade para 14,5% dos entrevistados, ante 5,7% verificado ano passado.

O comportamento do empresariado mudou muito em função da pressão por sobrevivência diante da Covid-19. As companhias perceberam a importância de tomar medidas de reestruturação antes da crise despontar - adequando orçamentos, processos e pagamentos diretamente com credores, fornecedores e funcionários.

É claro que outros pontos ajudaram para a queda de pedidos de RJ, como o desempenho do agronegócio, que impulsionou a economia. Da mesma forma, medidas do Banco Central levaram a rodadas de negociação de dívidas no sistema financeiro. Como de costume, foi na crise que uma transformação de paradigma emergiu, indicando um caminho de cooperação muito mais promissor e que, depois de conhecido, deve ser só de ida.

Advogada e sócia da Biolchi Empresarial