Curso de Inventário e Sucessões está com inscrições abertas

O contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil fez aumentar a busca em questões de transferência de patrimônio. Para se ter uma ideia da atual preocupação dos brasileiros, o Colégio Notarial do Brasil – Seção RJ fez levantamento mostrando que houve um acréscimo de mais de 80% de solicitações no segundo semestre do ano passado comparado com o mesmo período de 2019 no Rio de Janeiro.

Diante desse aumento de demanda, o Escritório Laranja & Marranguello - L&M Cursos promove o curso online “Inventário e Sucessões”. As aulas acontecem nos dias 14 e 15 de junho, das 19h às 21h, via Google Meet, e serão ministradas pelas advogadas Sabrina Safar Laranja e Cláudia Luciana da Costa, pós-graduadas em Direito Civil e Direito de Família e Sucessões. As inscrições podem ser realizadas pelo site do escritório Instagram ou pelo telefone (51) 99815-2735.

As aulas são destinadas a estudantes de direito, advogados, peritos, contadores, gestores, pessoal de RH e administradores, profissionais independentes e demais interessados no assunto. Ao final das será oferecido aos participantes um certificado de conclusão e também acesso a um grupo de networking.

O curso busca facilitar o estudo do Direito Sucessório e também a prática do Inventário Administrativo ou Extrajudicial. Fazem parte do conteúdo: Noções Introdutórias, Transmissão Causa Mortis, Sucessores, Vocação Hereditária, Excluídos da Sucessão, Herança, Abertura do Inventário, Da aceitação da Herança e Da Renúncia da Herança, Herança Jacente e Vacante e Petição da Herança, Sucessão Legítima, Sucessão Testamentária, Tipos de Testamentos, Legados e Substituições, Inventário Extra-Judicial e Partilha.

“É importante que as pessoas se informem desse assunto para saber o que exatamente é o inventário, sua importância e porque tem que se fazer, se vale a pena fazer um planejamento sucessório já em vida para não dar futuros problemas aos filhos, se vale a pena fazer por doação (...) São várias possibilidades que se tem”, ressalta a professora Sabrina Laranja.

SERVIÇO:

Curso Online “Inventário e Sucessões”

Valor: R$ 350,00

Dias 14 e 15 de junho via Google Meet

Horário: 19:00 às 21:30

Professoras:

Cláudia Luciana da Costa: Advogada, formada em Direito pela Uniritter, atuante desde 2004 na área Cível e Família, Sócia fundadora do Informejus, Pós Graduada de Direito Civil e Direito de Família e Sucessões pela Uniasselvi.

Sabrina Safar Laranja: Advogada, formada em Direito pela ULBRA, pós graduada em Direito e Processo do Trabalho pelo CETRA, pós graduada em Direito Empresarial e Compliance pela EPD, pós graduada em Direito Civil e Direito de Família e Sucessões pela Uniasselvi, advogada sócia do escritório Laranja e Morisso Advogados.