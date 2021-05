PGM de Porto Alegre abre inscrições para residência jurídica

A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre (PGM/POA) e a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) abriram inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Programa de Residência Jurídica. Poderão se candidatar egressos dos cursos de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito dentro do período máximo de cinco anos.

edital do processo seletivo 03/2021 foi publicado na edição do Diário Oficial de Porto Alegre desta sexta-feira (28). São 10 vagas no total, sendo duas reservas para negros e uma para pessoas com deficiência. Os residentes selecionados deverão cumprir carga horária semanal de 30 horas e terão bolsa-auxílio de R$2.500.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre 9h da segunda-feira (31) e 17h da sexta-feira (04), por meio formulário eletrônico disponível no site de concursos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

As provas serão realizadas de forma online e englobarão conteúdos de Direito Municipal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Processo Civil. Os 200 primeiros candidatos aprovados nas provas objetivas passarão para etapa de análise do histórico escolar. Os residentes serão admitidos pelo prazo máximo de 24 meses e terão acompanhamento do Centro de Estudos de Direito Municipal (Cedim), órgão auxiliar da PGM.

Esse é o primeiro processo seletivo para residentes no âmbito da PGM. O Programa de Residência Jurídica (PRJ) foi criado pela Lei nº 12.661/ 2020. De acordo com o procurador-geral do Município, Roberto Silva da Rocha, a residência jurídica envolve atividades teóricas e práticas. “O programa agrega conteúdo pedagógico, compreendendo ensino, pesquisa e extensão, e atividades práticas, por meio do auxílio aos procuradores municipais no desempenho de suas atribuições”, explica.