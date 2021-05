No final da tarde desta quinta-feira (27), o Governador Eduardo Leite anunciou, em seu Twitter, a nomeação de Marcelo Lemos Dornelles como novo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul.

Acabo de determinar à Casa Civil a elaboração dos atos oficiais para nomeação do novo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, primeiro colocado na lista tríplice que me foi entregue pelo Ministério Público do RS. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 27, 2021

lista tríplice entregue a Eduardo Leite na semana passada A eleição oficial entre membros do Ministério Público ocorreu entre os dias 10 e 15 de maio. Na ocasião, Dornelles foi o primeiro colocado na. Ele recebeu 324 votos, contra 319 de Márcio Schlee Gomes e 309 de Sérgio Hiane Harris.

Membro do MP-RS desde 1996, Marcelo Dornelles já foi procurador-geral de Justiça entre 2015 e 2017 e exercia o cargo de sub-procurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais na atual gestão.