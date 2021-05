Expediente externo será retomado em 20 comarcas do Interior do RS nesta quarta-feira

Ato 042/2021. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vem divulgando diariamente, até as 13h, as comarcas que estarão abertas para atendimento presencial no dia seguinte. O procedimento foi estabelecido pelo

Os sistemas de informática do tribunal ficaram indisponíveis no dia 28 de abril, devido a um ataque hacker. Lembrando que os prazos dos processos eletrônicos já foram retomados nesta segunda-feira (17), enquanto os de processos físicos permanecem suspensos em razão da instabilidade dos sistemas correlatos e pela necessidade de revisão das máquinas de todo o Estado.

A Comarca de Porto Alegre já adotou o Sistema de Retorno Gradual às Atividades Presenciais (REGAP) e retomou seu atendimento externo na segunda-feira (17).

Nesta terça-feira (18), o TJ-RS listou as Comarcas do Interior que estão liberadas para retomar o expediente externo do REGAP a partir desta quarta-feira: