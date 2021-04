Foro da Comarca de Porto Alegre anuncia retorno do expediente externo

Vinicius Alves

Com a publicação do Decreto nº 55.856 pelo governo do Rio Grande do Sul, que levou a modificação no sistema de bandeiras estabelecendo a bandeira vermelha para todo o Estado, o Foro da Comarca de Porto Alegre anunciou o retorno de seu expediente externo. O atendimento ao público durante o Retorno Gradual das Atividades Presenciais (REGAP) se dará em horário reduzido, entre 14h e 18h, conforme a Resolução nº 10/2020-P.