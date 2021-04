OAB/RS encaminha ao CNJ pedido de reabertura do Judiciário

Em reunião extraordinária realizada na segunda-feira (26) e comandada pelo presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, foi aprovada por unanimidade a proposição de um pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que seja realizada a reabertura gradual e presencial nos fóruns gaúchos bem como a retomada dos prazos dos processos físicos.

Breier, na abertura da transmissão, destacou o empenho do Tribunal de Justiça no sistema de digitalização e implantação de processos eletrônicos, entretanto, reforçou que a realidade a respeito do número de processos físicos é preocupante, tendo em vista que muitos ainda não foram alcançados e estão parados há meses. “O impedimento pleno da movimentação de milhares de processos físicos e a suspensão dos seus prazos representa a paralisação do direito de milhares de gaúchos em todas as áreas da seara civil”.

“Hoje, não bastasse o prejuízo dos processos físicos estarem parados, a situação se agrava de forma exponencial quando nos deparamos com a infortuna realidade de que as portas dos fóruns gaúchos restam fechadas, impossibilitando, desta forma, o trabalho presencial da advocacia e por consequência, um dos bens maiores à cidadania que é o acesso à justiça”, completou Breier.

Cerca de dois mil advogados acompanharam a transmissão do evento, que contou com a presença de integrantes do conselho seccional da OAB/RS, da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/RS), da Escola Superior da Advocacia (ESA/RS), de presidentes e dirigentes das 106 subseções, de conselheiros federais, de ex-presidentes, dos Senadores da República Lasier Martins e Luiz Carlos Heinze, e o deputado Luciano Zucco, que estava representando o presidente da Assembleia Legislativa Gabriel Souza.

Entidades apoiadoras do pedido da OAB/RS