Mindjus promove encontro sobre cooperações internacionais na Lava-Jato

Na segunda-feira (19), às 22h, o Mindjus Criminal promove uma reunião ordinária com a advogada criminalista Rafaela de Otero, sob o tema “Cooperações Selvagens entre Brasil e Suíça”. Ela atua há mais de 14 anos na área criminal e atualmente é coordenadora no Escritório Fernando Fernandes Advogados, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a advogada irá falar sobre as cooperações internacionais na Operação Lava-Jato, demonstrando, através de diálogos da Operação Spoofing divulgados na Reclamação 43007 do ex-presidente Lula, as ilegalidades cometidas pelos procuradores para obter dados sigilosos dos bancos Suíços.

A reunião será ao vivo por meio da plataforma Zoom e o link é sempre enviado no grupo do projeto. Os interessados em participar podem entrar em contato com a advogada pelo número (021) 98222–7920 para envio do link.

https://mindjuscriminal.com.br/ O Mindjus Criminal é o primeiro movimento de Advocacia Colaborativa do Brasil e tem como objetivo combater a criminalização da advocacia e a desunião da classe profissional. As reuniões acontecem mensalmente com o objetivo de fomentar a troca de experiência entre os profissionais da área. Demais informações a respeito de outros eventos do projeto podem ser encontradas no site do Mindjus ().

Palestra sobre as cooperações internacionais na Operação Lava-Jato

Quando? Segunda-feira (19), às 22h – via Zoom

Acesso ao link diretamente com a advogada Rafaela de Otero pelo número (021) 98222–7920