As mulheres e o júri é tema de evento da Escola de Criminalistas

A maior participação das mulheres na advocacia criminal, em especial a atuação feminina nos tribunais do júri, é um tabu. Para vencer esse desafio, a Escola de Criminalistas realiza nesta terça-feira (13) uma live com Janira Rocha, advogada criminalista e ex-deputada estadual no Rio de Janeiro. Na pauta do evento, que ocorre às 21h pelo canal do YouTube da escola, estará a mídia e o Tribunal do Júri. Os debates e a organização ficam a cargo só de mulheres - Angélica Zappas, Kátia Pereira, Simone Batista e Sharla Rech.