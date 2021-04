O Planejamento Previdenciário em 2021

O Planejamento Previdenciário ganhou especial destaque com a reforma Previdenciária de 2019. As novas regras endureceram os requisitos para as aposentadorias e, com isso, o planejamento previdenciário ganhou tamanha importância, já que consiste no estudo aprofundado da vida laboral pregressa de cada segurado.

O planejamento previdenciário analisa o tempo de contribuição, idade e contribuições previdenciárias que o trabalhador possui nos Regimes de Previdência, e faz uma imersão nas atividades desenvolvidas ao longo da vida, em consonância com a legislação vigente em cada período. Ao final, apura-se os resultados e faz-se projeções futuras para orientar o segurado acerca das possibilidades mais vantajosas em busca do melhor benefício de aposentadoria, no menor tempo possível.

Todo aquele que é, ou já foi, segurado da Previdência Social, pode e deve fazer seu planejamento, independentemente da idade. Para os que estão perto da aposentadoria, o planejamento é indicado pois será analisada sua realidade frente as regras atuais e antigas, possibilidades de aplicação de direito adquirido, aproveitamento de atividades especiais, bem como identificar possíveis equívocos em seu cadastro junto ao INSS que poderiam lhe ser prejudiciais no futuro. Já para os mais jovens, o estudo previdenciário possibilita decisões prévias em busca de um melhor benefício no futuro, além de indicar estratégias e documentos que devem ser conservados e que lhe serão úteis.

Em razão da complexidade da matéria previdenciária e da necessidade de interpretação e aplicação de legislações muitas vezes já revogadas, vale a pena contar com um profissional especialista em Direito Previdenciário, a fim de que seja resguardada a segurança necessária, lembrando que o objetivo do planejamento previdenciário é trazer conforto e segurança em busca da melhor aposentadoria, de acordo com a situação de cada trabalhador.

Advogada Especialista em Direito Previdenciário e

proprietária do Escritório

Cristiane Martins Advocacia