Polícia Federal confiscou R$ 10 bilhões do crime em 2020

A Polícia Federal divulgou, neste domingo (28), uma mensagem de seu diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza, pelos 77 anos da corporação. Segundo o delegado, no ano passado foram realizadas 6.888 operações policiais, que resultaram na apreensão de mais de R$ 10 bilhões em patrimônio.

Além disso, Souza destacou que no último ano foram significativas as evoluções tecnológicas como, por exemplo, a vigilância da Amazônia efetuada por satélites que já contribuem para a diminuição do desmatamento na região. Ele também destacou a recente aquisição de mais de 500 viaturas semi blindadas e novas obras e investimentos nas unidades, inclusive com um novo edifício sede de última geração.