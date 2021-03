Projeto para suspender auxílio-saúde para MP, Judiciário e Defensoria tem apoio de 25 deputados

barrar o pagamento do auxílio-saúde i nstituído nesta semana . Os pedidos, que contam com adesão de 25 parlamentares, foram encaminhado na sexta-feira ao presidente da Casa, deputado Gabriel Souza (MDB). Deputados de nove bancadas partidárias da Assembleia Legislativa assinaram requerimento para protocolar Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) paraaos membros do Ministério Público, Judiciário e Defensoria Pública,. Os pedidos, que contam com adesão de 25 parlamentares, foram encaminhado na sexta-feira ao presidente da Casa, deputado Gabriel Souza (MDB).

O movimento de coleta de assinaturas foi liderado pela Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, presidida pelo deputado Fábio Ostermann (NOVO). “Este é mais um privilégio que vai doer muito no bolso dos gaúchos, pois se trata de um aumento disfarçado justamente para servidores que já estão no topo da remuneração no serviço público, incluindo aí juízes, desembargadores, procuradores e defensores. Precisamos estar unidos e mobilizar a sociedade gaúcha para impedir este benefício, imoral, descabido e totalmente inoportuno”, defendeu Ostermann.

Segundo levantamento da bancada do NOVO, o impacto anual da medida aos cofres públicos pode ultrapassar os R$ 500 milhões.