Teleaudiências criminais economizam mais de R$ 11 milhões somente em SP em meio à pandemia

Em pouco mais de dez meses de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, o estado de São Paulo realizou mais de 63 mil teleaudiências criminais. O novo sistema possibilitou também o trabalho dos oficiais de Justiça, que realizaram virtualmente 179.610 atos (citações/intimações) junto aos presídios. O sistema conseguiu evitar o deslocamento de mais de 111 mil presos, gerando não só uma economia de mais de R$11 milhões para os cofres públicos como evitando uma disseminação ainda maior do Sars-Covid-2.

Para o advogado criminalista e doutor em Direito Penal, Yuri Carneiro Coelho, a transição para o ambiente on-line é uma mudança positiva e irreversível. "Acho um grande avanço para o poder judiciário o aumento das audiências telepresenciais. Esse é um movimento irreversível, que na realidade o judiciário deve buscar cada vez mais aperfeiçoar para garantir o pleno exercício do direito de defesa dos réus e evitar qualquer tipo de prejuízo." Para ele, isso é extremamente válido, principalmente no âmbito do julgamento de crimes que não estão submetidos ao tribunal do júri. "No caso do julgamento do tribunal do júri acredito que ainda não se deva ter cautela, principalmente para o julgamento em plenário, penso que ele deve ser mantido presencial por questões relativas a princípios específicos do Juri, mas no caso de julgamentos de crimes submetidos ao procedimento ordinário, sumário ou sumaríssimo, esse é um avanço absolutamente necessário", acrescenta.

A juíza substituta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e especialista em Teoria da prova no Processo Penal, Ivana David, explica que os procedimentos on-line foram adotados em regime de urgência devido à pandemia, mas que é inevitável que a tecnologia seja implementada de modo definitivo no sistema de justiça brasileiro. "A audiência por videoconferência foi implementada em uma espécie de urgência, como alternativa ao regular andamento dos processos, principalmente aqueles em curso nos Tribunais, cujo prosseguimento exigia a realização de audiência, já que é este o momento em que a defesa deve ser entregue. Nesse sentido o Conselho Nacional de Justiça, capitaneando a edição de atos no intuito de regulamentar a audiência por videoconferência, publicou diversas normatizações, sendo inicialmente editada a determinação de que somente se realizaria audiência nesta modalidade remota se houvesse expressa concordância das partes, sem qualquer necessidade de justificar a resistência para a não realização do ato."

Para ela, o que começou como uma necessidade se tornou rapidamente o procedimento habitual mais indicado, embora ainda não seja possível garantir que a predileção pelo meio on-line se manterá após a pandemia. "Hoje percebemos que praticamente todos os atos, audiências em primeiro grau e até sessões de julgamentos pelas cortes são realizadas por meio virtual. A lei ampara atos excepcionais e fundamentados para uso de tecnologia. O CNJ e todos os Tribunais por Resoluções têm adaptado os procedimentos. Entretanto, a jurisprudência irá dizer sobre a extensão e validade dos atos processuais realizados por via digital", completa.