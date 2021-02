Atuação ágil no setor jurídico é tema de live

Responder rapidamente às transformações do mercado é uma exigência cada vez mais forte no mundo dos negócios. No ambiente jurídico não é diferente. Por isso, as metodologias ágeis vêm conquistando cada vez mais espaço e relevância no ambiente do Direito. Com foco neste tema, a Smart Judice promove uma live sobre “Gestão Ágil nos Negócios Jurídicos".

Para conversar sobre o assunto, a legal tech convidou Leandro Gonzales, gerente jurídico do setor trabalhista, que atua em um dos maiores bancos privados do País. Leandro é professor e criador da escola “Agilidade no Direito” que prega uma nova mentalidade na gestão de times jurídicos. O bate-papo será no dia 11 de fevereiro, às 19h, no perfil do Instagram da startup, o @smartjudice.

“O nosso objetivo é a formação humana agregada à simplicidade de como colocar em prática os assuntos jurídicos”. A live é mais uma oportunidade de provocar mudança nos profissionais e nas organizações”, explica Leandro. Desde seu lançamento, a Smart Judice quer mudar a cultura do setor, tornando-o acessível a qualquer pessoa um serviço jurídico de qualidade. “Nosso objetivo é mostrar que é possível atingir resultados incríveis, saindo do modelo tradicional da advocacia”, acrescenta Marceli Brandenburg Blumer, sócia da Smart Judice.