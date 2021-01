Taxa de condenação por trabalho escravo no Brasil é de 4,2%, aponta estudo da UFMG

O 28 de janeiro foi escolhido no Brasil como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo - uma data para conscientizar sobre as condições análogas à escravidão em que ainda vivem milhares de pessoas no País. A data serve como um alerta à toda a população. O aumento do desemprego e, consequentemente, a queda brusca na renda das famílias favorecem o cenário de exploração, mas não podem servir como justificativa.

Só no Rio Grande do Sul, mais de 320 vítimas foram resgatadas do trabalho escravo entre 2003 e 2018, segundo dados da plataforma SmartLab. Dados da Fundação Walk Free publicados em agosto de 2020 estimam em 40,3 milhões o número de escravos contemporâneos no mundo de hoje. As mulheres são a grande maioria, correspondendo a 71% do total.

Representante da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul na Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (Coetrae/RS), Flávia Reis pondera que ações para acabar com esse quadro são fundamentais. "A sociedade brasileira desconhece esse tema e se surpreende ao ouvir falar em escravidão no tempo presente", ressalta a procuradora do Estado e membro do Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Apergs).

Integrantes do departamento junto à Coetrae/RS vêm acompanhando a criação do grupo de trabalho para o estabelecimento de um fluxo nacional para atendimento às vítimas de trabalho escravo - como já acontece há anos em outros estados. O objetivo é dar suporte desde o momento do recebimento da denúncia até o resgate e o devido encaminhamento para o restabelecimento das mínimas condições de dignidade das vítimas.

2018 Em todo o Brasil, de acordo com os Relatórios Globais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre 1995 e, mais de 53 mil trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho em situações análogas à escravidão. O pagamento de indenizações nesses casos soma mais de R$ 100 milhões.

O cenário, porém, está longe de ser positivo. Segundo uma pesquisa realizada pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas (CTETP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foram realizadas 3.450 operações de fiscalização de trabalho escravo, entre 2008 e 2019 e mais de 20 mil trabalhadores foram resgatados. Entretanto, apenas 112 pessoas foram responsabilizadas penalmente pelo crime, o que corresponde a 4,2% de todos os acusados.

O estudo teve como objetivo realizar um diagnóstico sobre o funcionamento do sistema de justiça brasileiro na repressão ao trabalho análogo à escravidão, com foco na atuação da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.

A pesquisa, liderada por Carlos Haddad, professor da UFMG e co-fundador do Instituto AJA (Administração Judical Aplicada), analisou 1.464 processos criminais e 432 ações civis públicas, iniciados no País nos últimos 11 anos, e constatou que o número de absolvidos devido à ineficiência probatória chega a 46%.

"É importante lembrarmos neste mês do combate ao trabalho escravo, que há um longo caminho a percorrer para resultados efetivos. A existência de afirmativas como ausência de prova da restrição de liberdade; ausência de prova de dolo; ausência de ofensa à dignidade do trabalhador, dentre outras, ainda protegem a maioria dos incriminados de serem devidamente condenados", afirma Haddad.

Em relação ao tempo das ações penais, o lapso temporal varia de um a oito anos. O motivo identificado pela pesquisa é por algumas terem sido propostas meses após a constatação do trabalho escravo. "O clamor provocado pelas reportagens pode gerar atividade inicial imediata no sentido de fazer cessar a prática ilícita, mas não parece ser elemento propulsor de maior celeridade processual, considerando que, em boa parte dos casos, transcorreram-se anos até que a ação judicial fosse promovida", declara Haddad.

O mais recente caso de trabalho análogo à escravidão no Brasil a ganhar as manchetes dos jornais foi o de Madalena Gordiano. Conforme denúncia do Ministério Público do Trabalho (MPT), a mulher, hoje com 47 anos, vivia desde os 8 anos com uma família de Minas Gerais. Na casa de onde foi resgatada em 27 de novembro, Madalena, que é negra, era explorada como doméstica. Ela nunca teve salário, folga ou férias, de acordo com os procuradores que investigam o caso.

Com fama tradicional, a família Milagres Rigueira não se aproveitou apenas do trabalho de Madalena. Há mais de 20 anos, eles a obrigaram a se casar com um parente idoso, na época com 78 anos. O resultado foi que, viúva, Madalena começou a receber a pensão de militar do "marido". Os mais de R$ 8 mil mensais iam direto paras as mãos dos patrões.

No dia 19 de janeiro ocorreu a primeira audiência extrajudicial do caso. O objetivo é negociar pagamentos salariais e danos morais que Madalena sofreu ao trabalhar 38 anos sem registro em carteira e sem salário.

O caso de Madalena teve uma primeira negociação rápida. Porém, o professor do Instituto AJA, Luís Pedrosa, destaca que a questão de morosidade que atinge todo o judiciário brasileiro atrapalha muito a resolução de casos sobre trabalhos análogos à escravidão, nas diversas varas do País: "a demora em geral é causada pela falta de organização e de método nos processos, a pressão popular acelera o andamento num momento inicial".

Denúncias sobre trabalho escravo podem ser feitas pelo Disque 100, no Ministério Público do Trabalho ou na Delegacia Estadual do Ministério do Trabalho e Previdência Social no Rio Grande do Sul.

Lista suja pode ajudar a impedir que situações se repitam