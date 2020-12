Arthur e Miguel são os nomes de bebês mais registrados no Rio Grande do Sul na década

Arthur, com 12.969 registros, e Miguel, com 11.392, foram os nomes mais escolhidos no estado do Rio Grande do Sul para registro de nascimento na última década (2010 - 2020). Já Helena foi o nome feminino mais escolhido pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em duas ocasiões, no sexto lugar, com Pedro Henrique, 7.946, e no 10º, com Maria Eduarda, 7.049.

Em Porto Alegre, Arthur (2.034) e Miguel (1.725), ocuparam o primeiro e segundo lugares, respectivamente, no ranking de nomes escolhidos na última década (2010 - 2020). Na classificação feminina, Helena ocupa o primeiro lugar. O ranking geral mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos não aparecem no ranking dos 10 mais escolhidos.

Na lista de nomes masculinos, liderada por Arthur e Miguel, também tiveram mais de mil registros Bernardo (1.356), Pedro (1.100) e Gabriel (1.063). Já na escolha dos nomes femininos, além de Helena, em primeiro lugar, com 1.603, estão Alice (1.525) e Laura (1.210), Valentina (1.098) e Livia (962).

O levantamento de 2010 a 2020, realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil - plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), reuniu dados de todos os 419 Cartórios de Registro Civil do estado do Rio Grande do Sul, que formaram uma base de mais de 1 milhão de registros realizados na última década, disponível no Portal da Transparência do Registro Civil.

No ranking do Brasil, Miguel, com 321.644, e Arthur, com 287.886, foram os nomes mais escolhidos da década. A popularidade do período recaiu sobre os nomes simples, com apenas dois compostos entre os 10 mais: na quinta colocação, Maria Eduarda (214.250), o nome feminino mais registrado, e na oitava, Pedro Henrique (154.232), que ocupa o sexto lugar da lista masculina. Outros nomes que aparecem no top 10 geral são Davi (248.066), Gabriel (223.899), Alice (193.788), Heitor (154.237), Laura (153.557) e Sophia (147.579).

Porto Alegre demonstra preferência por nomes simples