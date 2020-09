Pandemia leva a aumento no número de cibercrimes e evidencia necessidade de cooperação internacional

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 aumentou o número de crimes digitais . Esse crescimento reforça a necessidade de uma cooperação internacional, uma vez que os criminosos responsáveis pelos cibercrimes geralmente estão localizados em países distantes das vítimas. O diagnóstico é do delegado e coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alesandro Barreto.

“Estamos numa pandemia de criminalidade digital. Somente no Brasil, temos mais de 400 milhões de dispositivos conectados, entre celulares, computadores e tablets, por exemplo. A cooperação internacional é chave na luta contra a criminalidade cibernética. Nenhum país sozinho consegue ter efetividade, porque este é um crime transnacional. Necessita de repressão uniforme e cooperação entre as polícias e a iniciativa privada”, afirma Barreto. Ele lembra que o cibercrime envolve diversos tipos de delitos, desde ataques a sistemas bancários até exploração sexual infantil.

Barreto participou, na semana passada, de uma webinar sobre a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, um tratado internacional de combate ao cibercrime, que reúne mais de 60 países, e ao qual o governo brasileiro deve aderir. Embora a Convenção de Budapeste esteja em vigor desde 2004, somente em 2019 o Brasil foi convidado a fazer parte do acordo.

A atual chefe da Assessoria Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Georgia Sanchez Diogo, acompanha o assunto desde 2006, quando o Ministério Público Federal solicitou ao Ministério de Relações Exterior a adesão do Brasil à Convenção. “Naquela ocasião e nos anos seguintes, o Itamaraty avaliava que não seria bom o Brasil aderir a um acordo elaborado pelo Conselho Europeu e do qual não havia participado da criação. Algumas autoridades, de diversos países, entendiam que a Convenção não tinha um caráter universal”, lembra Georgia.

Em 2019, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, enviou novo ofício ao Itamaraty, solicitando a adesão ao acordo, “com a maior rapidez possível”. Ainda no ano passado, o país foi convidado a fazer parte da Convenção e, em julho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional o processo de adesão. “Houve uma mudança de mentalidade das autoridades no mundo todo sobre o cibercrime”, aponta a chefe da Assessoria Internacional.

Adesão do Brasil à Convenção de Budapeste deve ser tratada com urgência