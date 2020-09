JF-RS desenvolve programa para ingresso de ações envolvendo o auxílio emergencial

auxílio emergencial A Justiça Federal do Rio Grande do Sul (JF-RS) já recebeu mais de 9,3 mil processos envolvendo o indeferimento dos pedidos do benefício de. Deste quantitativo, mais de 3,1 mil foram ajuizados através da atermação, que é o meio de acesso à Justiça pelos Juizados Especiais em que a pessoa propõe uma ação independentemente de estar assistido por um advogado ou defensor público. Para qualificar o atendimento para o cidadão e otimizar o trabalho, a JFRS desenvolveu o Sistema Digital de Atermação, que posteriormente será utilizado também para outras matérias.

Através do preenchimento de um formulário online, a pessoa informará os dados e informações necessários para o ajuizamento da ação, além de anexar documentos. A partir disso, servidores da JF-RS redigem a petição inicial e montam o processo. Dentre as inúmeras vantagens do sistema, destaca-se o que o acesso será mediante senha pessoal enviada por e-mail, o que garante a identificação do contato eletrônico da pessoa que está requerendo a atermação. As informações são solicitadas em etapas, passo a passo, evitando que dados relevantes sejam esquecidos. Além disso, o formulário permite enviar documentos e aponta quando algo essencial deixou de ser anexado para a análise do pedido.