Agenda jurídica

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) está com inscrições abertas para o webseminar "A responsabilidade dos agentes públicos: LINDB, Decreto 9.830/2019 e a MP 966/2020". O evento virtual ocorrerá na quinta-feira (24), das 9h30min às 11h30min. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail cedim@pgm.prefpoa.com.br. As vagas são limitadas.

Na sexta-feira (25), o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) promoverá uma palestra online e gratuita sobre os 23 anos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O Diretor do Departamento de Direito do Trânsito do Iargs, André Luís Souza de Moura, vai falar sobre os avanços e entraves dessa legislação. A transmissão acontecerá no perfil do Instagram do Iargs (@iargs.oficial), a partir das 21h.