Agenda jurídica

Terminam nesta quarta-feira (3) as inscrições para o Curso de Extensão de Direito Aduaneiro e Tributação do Comércio Internacional, oferecido de forma completamente virtual pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT). A carga-horária do curso é de 30 horas/aula e os encontros acontecerão sempre as quintas-feiras, das 19h às 22h. Para inscrições e informações adicionais, acesse o link https://bit.ly/2YdLXvR.