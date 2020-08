ESAE-PGERS celebra um ano com mais de 100 mil horas de capacitação

Portal de Capacitação da Instituição A Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva da Procuradoria-Geral do Estado (ESAE-PGERS) está completando um ano de atuação. No período, já foram disponibilizadas 107 mil horas de aperfeiçoamento em cursos presenciais e a distância. As oportunidades de aperfeiçoamento acarretaram em um considerável aumento no: mais de 830 mil acessos. Os dados são referentes ao período entre agosto de 2019 e 29 de julho deste ano.

Em 2 de agosto do ano passado, o governador Eduardo Leite assinou o Decreto Nº 54.741 que criava a ESAE com o objetivo de promover a formação e o aperfeiçoamento profissional de procuradores e servidores da PGE-RS, bem como a qualificação do público externo. A Escola é um órgão integrante da Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional (PIDAP), a qual já disponibilizava por competência atividades aos membros da Procuradoria, e com o reconhecimento ganhou maior alcance.

Neste período, a ESAE cresceu e registrou um total de 9.183 inscrições, entre cursos e palestras presenciais, a distância e on-line. Foram ofertados, de maneira gratuita, 51 cursos em EAD, 109 eventos gravados, 114 palestras presenciais e 8 palestras on-line.

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, destaca que a criação da ESAE é um marco para a PGE-RS. “A evolução da nossa Escola, nesses últimos meses, foi muito expressiva, e isso vai ao encontro do nosso objetivo que é fomentar constantemente o conhecimento e buscar a qualificação dos membros e servidores como uma forma de aperfeiçoar o trabalho que vem sendo realizado no dia a dia na PGE-RS.”

Para o público externo, a ESAE disponibilizou capacitações na área de ciências jurídicas como o curso de Licitações e Contratos, em parceria com a Escola do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) e a Rede Escola de Governo, assim como na área de integração de sistemas com o curso do Sistema de Informação e Documentação (SID), que instrui localizar documentos produzidos pela Procuradoria.

Para o próximo ano, o diretor da ESAE, Ernesto Toniolo, adianta que muitos projetos na área tecnológica estão por vir, além de cursos inovadores na área do Direito. “Com a PIDAP, a PGE já tinha uma tradição de ensino a distância com a plataforma Moodle, e com a criação da Escola tivemos o registro desses números positivos. Para o próximo trimestre, vamos estruturar ainda mais a nossa tecnologia e a nossa plataforma virtual. Em breve vamos divulgar as novidades”, justifica.